Жительница Приморья проехала 270 км на велосипеде за три дня

Также нельзя не отметить кристально чистую воду, разнообразие заповедной флоры и фауны и историю. Ведь здесь были расположены один из двух в стране военных дельфинариев, маяк на месте кораблекрушений, дом-замок Янковского, а также военные сооружения разных времен.