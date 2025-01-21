Жительница Приморья проехала 270 км на велосипеде за три дня

Лидия Анисимова из Приморья проехала 270 километров на велосипеде за три дня и стала участницей конкурса «Дальний Восток — Земля приключений». Об этом сообщают в краевом правительстве.
Главный приз состязания — 3 миллиона рублей. Победителей и призеров второго сезона будут награждать в первом квартале 2025 года.
По словам Лидии Анисимовой, она побывала в Дальневосточном морском заповеднике, в поселке Хасан, на пляже трех границ, в национальном парке «Земля леопарда», на полуострове Гамова, в доме-замке Янковского, на острове Томящегося сердца, в бухте Теляковского, на маяке Гамова.
Маршрут велопутешественников частично проходил по диким и заповедным местам без инфраструктуры. Они преодолевали крутые спуски и подъемы, километры грунтовых дорог и песчаные пляжи, а иногда приходилось двигаться по заболоченным местностям, где дорог нет совсем.
Особенностью путешествия жительницы Приморья стало то, что она посещала уникальные места — единственные в своем роде в стране. К примеру, Дальневосточный заповедник — единственный морской, а национальный парк «Земля леопарда» — единственное место обитания этой кошки в России.
Уникальными считаются и поселок Хасан, который находится на стыке трех государств — России, Северной Кореи и Китая, а песчаный пляж в Приморье — самый длинный, его протяженность составляет 19 километров. Полуостров Гамова называют жемчужиной Приморья за его природную эксклюзивность — здесь растут могильные (или корейские) сосны.
Также нельзя не отметить кристально чистую воду, разнообразие заповедной флоры и фауны и историю. Ведь здесь были расположены один из двух в стране военных дельфинариев, маяк на месте кораблекрушений, дом-замок Янковского, а также военные сооружения разных времен.