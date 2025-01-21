В Ростове подростки пригрозили подруге заминировать школу от ее имени

В Ростове-на-Дону четверо подростков в шутку пригрозили подруге, что от ее имени сообщат о минировании школы. В итоге об этом узнали в полиции, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Сначала к правоохранителям обратился 43-летний мужчина, который сообщил, что его дочери угрожают в одном из мессенджеров.
— Оказалось, что четверо знакомых ребят в возрасте от 12 до 15 лет написали подруге, что от ее имени будет отправлено сообщение о минировании учебного заведения, если она заблокирует аккаунт, с которого поступило сообщение. Позже школьники написали, что это шутка, — рассказали в МВД.
Эта история закончилась административными протоколами в отношении родителей подростков, а также профилактическими беседами.