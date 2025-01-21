Жителей Башкирии экстренно предупредили о надвигающейся метели

В Башкирии ухудшилась погода. С экстренным предупреждением выступило МЧС республики.
По информации ведомства, сегодня, 21 января, ожидаются метель, на дорогах снежные заносы и накаты, порывы ветра 15−20 м/с. Жителей республики просят быть осторожными на трассах и соблюдать технику безопасности.
Добавим, что с завтрашнего дня на Башкирию обрушится северный ветер, который принесет сильное похолодание до −33 градусов.
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