«Минсктранс» сказал про бесплатный проезд в общественном транспорте 26 января

В сообщении говорится, что на основании решения Минского городского Совета депутатов № 103 от 20 декабря 2024 года в день проведения выборов президента Беларуси, которые состоятся в воскресенье, 26 января, проезд в общественном транспорте будет бесплатным. В частности, плата не будет взиматься за проезд на автомобильном транспорте общего пользования регулярного городского и пригородного сообщений, городском электрическом транспорте.