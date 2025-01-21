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«Минсктранс» сказал про бесплатный проезд в общественном транспорте 26 января

В Минске проезд в общественном транспорте будет бесплатным 26 января.

Источник: Комсомольская правда

«Минсктранс» сказал про бесплатный проезд в общественном транспорте 26 января. Подробности озвучили в пресс-службе организации.

В сообщении говорится, что на основании решения Минского городского Совета депутатов № 103 от 20 декабря 2024 года в день проведения выборов президента Беларуси, которые состоятся в воскресенье, 26 января, проезд в общественном транспорте будет бесплатным. В частности, плата не будет взиматься за проезд на автомобильном транспорте общего пользования регулярного городского и пригородного сообщений, городском электрическом транспорте.

Как пишет Sputnik.by, бесплатным проезд будет и в минском метро.

«Минский метрополитен будет перевозить пассажиров 26 января на безвозмездной основе», — уточнили в пресс-службе метро Минска.

Тем временем ГАИ отреагировала на видео о ДТП с двумя погибшими на улице Сторожской, распространяемое в интернете: «Не соответствует действительности».

Ранее «Беларусбанк» запустил систему проверки реквизитов из-за мошенников.

Кроме того, белорусы невооруженным глазом смогут увидеть парад из шести планет 21 января.