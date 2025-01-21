«Минсктранс» сказал про бесплатный проезд в общественном транспорте 26 января. Подробности озвучили в пресс-службе организации.
В сообщении говорится, что на основании решения Минского городского Совета депутатов № 103 от 20 декабря 2024 года в день проведения выборов президента Беларуси, которые состоятся в воскресенье, 26 января, проезд в общественном транспорте будет бесплатным. В частности, плата не будет взиматься за проезд на автомобильном транспорте общего пользования регулярного городского и пригородного сообщений, городском электрическом транспорте.
Как пишет Sputnik.by, бесплатным проезд будет и в минском метро.
«Минский метрополитен будет перевозить пассажиров 26 января на безвозмездной основе», — уточнили в пресс-службе метро Минска.
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