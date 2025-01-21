Жителей Астаны попросили не выезжать из города

Причина — ухудшение погодных условий.
При выезде на личном транспорте важно учитывать сообщения об ухудшении погодных условий и ограничениях в движении (гололед, метель)… Необходимо избегать резких маневров, держать дистанцию до впереди идущего транспорта больше привычной в полтора — два раза.
В полиции напомнили, что дороги Астана — Павлодар, Астана — Кокшетау, Астана — Караганда, Астана — Кабанбай Батыра (город Косшы) закрыты.
Просим жителей и гостей столицы воздержаться от загородных поездок. Будьте внимательны! Берегите себя и близких!