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Жителей Астаны попросили не выезжать из города

Департамент полиции Астаны сегодня, 21 января 2025 года, обратился к жителям и гостям столицы. Их призывают быть предельно внимательными на дорогах, учитывать снижение видимости при выпадении осадков, сообщает Zakon.kz.

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Источник: pexels

Причина — ухудшение погодных условий.

При выезде на личном транспорте важно учитывать сообщения об ухудшении погодных условий и ограничениях в движении (гололед, метель)… Необходимо избегать резких маневров, держать дистанцию до впереди идущего транспорта больше привычной в полтора — два раза.

Пресс-служба ДП Астаны

В полиции напомнили, что дороги Астана — Павлодар, Астана — Кокшетау, Астана — Караганда, Астана — Кабанбай Батыра (город Косшы) закрыты.

Просим жителей и гостей столицы воздержаться от загородных поездок. Будьте внимательны! Берегите себя и близких!

заключили в пресс-службе ДП Астаны