В «Водоканале» рассказали, когда планируют завершить ремонт на Радищева, из-за которого улицы встали в пробках

«Работа ведётся поэтапно, — рассказали в “Водоканале”. — Подрядчик уже заменил 500 метров сетей к концу 2024 года. Из-за большого диаметра коллектора пришлось ограничить дорожное движение на соседних улицах на время проведения работ. Разместили дорожные знаки согласно проекту организации дорожного движения. Ориентировочный срок окончания работ — конец марта 2025 года. Подрядчик возобновил работы после праздничных и выходных дней, разрабатывает котлованы на новом участке, проводит очистку от иловых отложений на дне коллектора, а также на этой неделе планируется прокладывать трубы».