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В «Водоканале» рассказали, когда планируют завершить ремонт на Радищева, из-за которого улицы встали в пробках

В этом районе города меняют канализационный коллектор.

Источник: телеграм-канал «Водоканала» Калининградской области

В Калининграде ремонт канализационного коллектора на ул. Радищева планируется завершить к концу марта. Об этом «Клопс» во вторник, 21 января, сообщили в областном «Водоканале».

Жители не раз жаловались на то, что работы ведутся вяло или вообще остановлены. По словам горожан, из-за перекрытой улицы Радищева на проспекте Победы и Вагоностроительной постоянные пробки.

«Работа ведётся поэтапно, — рассказали в “Водоканале”. — Подрядчик уже заменил 500 метров сетей к концу 2024 года. Из-за большого диаметра коллектора пришлось ограничить дорожное движение на соседних улицах на время проведения работ. Разместили дорожные знаки согласно проекту организации дорожного движения. Ориентировочный срок окончания работ — конец марта 2025 года. Подрядчик возобновил работы после праздничных и выходных дней, разрабатывает котлованы на новом участке, проводит очистку от иловых отложений на дне коллектора, а также на этой неделе планируется прокладывать трубы».

В мэрии Калининграда подчеркнули, что ордер на раскопки выдан до марта включительно. Как отмечала глава городской администрации Елена Дятлова, если понадобится, разрешение на работы может быть продлено.

В ходе ремонта коллектора на ул. Радищева предстоит перекладка 800 м коммуникаций. Завершить работы планировали в феврале 2025 года.

ЖКХ