Весной начнется ремонт Каменного моста в Воронеже

Каменный мост не выдержал сильного ливня летом 2023 года — обрушилась подпорная стена. Позже специалисты пришли к выводу, что ЧП произошло из-за проблем с водоотведением. Иными словами, июньская стихия просто ускорила разрушение, которое шло, судя по всему, годами. Вскоре в городе приступили к аварийным работам по восстановлению подпорной стены: в основание забетонировали 32 сваи, смонтировали более крепкий монолитный ростверк, чтобы распределить нагрузку.