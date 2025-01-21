Весной начнется ремонт Каменного моста в Воронеже

Об этом рассказал глава регионального центра Сергей Петрин во время еженедельной планерки в городской администрации накануне, 20 января.
Градоначальник напомнил, что для полной реконструкции одной из главных воронежских достопримечательностей финансирование власти найти не смогли, — об этом говорили еще в прошлом году — итоговая сумма крайне серьезная. Поэтому пока что ограничатся только «косметическими» работами.
«По сути, речь идет об облицовке новой стены, которая была выполнена, восстановлении разрушенных участков. К ремонту приступим, как только позволят погодные условия. Скорее всего, это будет в апреле», — уточнил Сергей Петрин.
Каменный мост не выдержал сильного ливня летом 2023 года — обрушилась подпорная стена. Позже специалисты пришли к выводу, что ЧП произошло из-за проблем с водоотведением. Иными словами, июньская стихия просто ускорила разрушение, которое шло, судя по всему, годами. Вскоре в городе приступили к аварийным работам по восстановлению подпорной стены: в основание забетонировали 32 сваи, смонтировали более крепкий монолитный ростверк, чтобы распределить нагрузку.