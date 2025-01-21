Родин: «красивая сказка» США об освоении Марса привлечет большие инвестиции

«Если этот проект будет реализован, то произойдет настоящая революция в военно-транспортной логистике. Будет создана первая в мире суборбитальная система, которая за полчаса сможет доставить 100 тонн груза в любую точку мира. Конечно, она будет уязвима при посадке, однако при эффекте внезапности это значительно расширит военные возможности США. У меня нет никаких сомнений в том, что другой практической цели у Starship нет», — пояснил Родин.