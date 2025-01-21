Родин: «красивая сказка» США об освоении Марса привлечет большие инвестиции

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Инициатива Дональда Трампа по колонизации Марса и отправке людей на эту планету является пока слабо реализуемой красивой сказкой, которая тем не менее привлечет большие деньги в космическую отрасль и при этом потенциально отразится на балансе вооруженных сил на Земле. Такое мнение высказал ТАСС профессор кафедры систем, устройств и методов геокосмической физики МФТИ Александр Родин.
«Конечно же, колонизация Марса и все, что с этим связано — это блеф, однако это красивая сказка, в которую верят миллионы людей по всему миру. Это создает внимание и информационные потоки, что привлекает инвестиции в эту область. Это, безусловно, выгодно для компании SpaceX в частности и для всех Соединенных Штатов в целом», — пояснил Родин.
При этом исследователь отметил, что программа Starship компании SpaceX, главной целью которой заявляется колонизация Марса, скорее всего, не имеет никакого отношения к колонизации Марса или Луны. По мнению Родина, специалисты SpaceX сейчас разрабатывают прототип будущей военно-транспортной системы для вооруженных сил США.
«Если этот проект будет реализован, то произойдет настоящая революция в военно-транспортной логистике. Будет создана первая в мире суборбитальная система, которая за полчаса сможет доставить 100 тонн груза в любую точку мира. Конечно, она будет уязвима при посадке, однако при эффекте внезапности это значительно расширит военные возможности США. У меня нет никаких сомнений в том, что другой практической цели у Starship нет», — пояснил Родин.
Реальное освоение Марса, по мнению российского исследователя, будет продолжено США в рамках уже существующей научной программы изучения этой планеты, которая успешно и планомерно реализуется силами роботов, а не астронавтов. По его мнению, наибольшие успехи в освоении космоса следует ожидать именно при использовании автономных роботизированных систем, а не в рамках проектов по отправке людей к другим планетам.