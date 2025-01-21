В РФ из отходов создали позволяющее снизить выбросы углекислого газа биотопливо

ТОМСК, 21 января. /ТАСС/. Топливные пеллеты с добавлением сельскохозяйственных и индустриальных отходов разработали ученые лаборатории тепломассопереноса Томского политехнического университета (ТПУ). Исследование показало, что такие пеллеты обладают лучшими физико-механическими свойствами и позволяют сократить выбросы углекислого газа в атмосферу до 20%, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Топливные пеллеты — это биотопливо получаемое из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства. Оно используется в энергетике как альтернатива традиционным видам топлива — нефти, газу и углю.
«Использование сельскохозяйственных и угольных отходов в пеллетах может снизить выбросы CO2 на 20%, а добавление картона и других бумажных отходов — концентрацию оксидов азота (NOx) на 22−78%. Это делает такой тип пеллет более экологичным», — сказано в сообщении.
Для приготовления топливных пеллет и брикетов ученые использовали различные виды сырья. Так, в качестве основного компонента топливных пеллет применялись сосновые опилки, типичные отходы лесопромышленного производства. В качестве добавочных компонентов использовались индустриальные отходы, низкосортные топлива и смесь сельскохозяйственных отходов (угольный шлам, торф, солома и рисовая шелуха). Также в составе пеллет применялись твердые бытовые отходы (картон, пластик и их смеси).
«Одним из основных направлений нашего исследования стало использование отходов различных типов — от промышленного угольного шлама до бытового картона и пластика — в качестве добавок к традиционным древесным пеллетам. Экспериментально нами было показано, что такие добавки могут значительно повлиять на характеристики горения топлива, включая время задержки зажигания, продолжительность горения, максимальные температуры, а также состав дымовых газов», — приводятся в сообщении слова одного из авторов исследования, доцента Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Галины Няшиной.
Помимо экологических характеристик, ученые также изучали физико-механические свойства новых пеллет (плотность, ударопрочность и влагостойкость). Результаты испытаний показали, что добавки в составе пеллет повышают их устойчивость к воздействию влаги до 46% и улучшают прочность.
Исследования проводятся при поддержке гранта Российского научного фонда. Последние результаты работы ученых опубликованы в журнале Renewable Energy (Q1, IF: 9,0).