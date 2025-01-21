В РФ из отходов создали позволяющее снизить выбросы углекислого газа биотопливо

«Одним из основных направлений нашего исследования стало использование отходов различных типов — от промышленного угольного шлама до бытового картона и пластика — в качестве добавок к традиционным древесным пеллетам. Экспериментально нами было показано, что такие добавки могут значительно повлиять на характеристики горения топлива, включая время задержки зажигания, продолжительность горения, максимальные температуры, а также состав дымовых газов», — приводятся в сообщении слова одного из авторов исследования, доцента Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Галины Няшиной.