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Тренер воронежского «Бурана» назвал причину поражения от «Челмета»

По мнению Филиппа Метлюка его подопечным не хватило банального фарта.

Источник: Комсомольская правда

После поражения в Челябинске от местного «Челмета» (1:2) наставник воронежского «Бурана» Филипп Метлюк так прокомментировал события на льду:

— Был какой-то не фарт. Столько моментов создали, где-то все на ленточке. В третьем периоде много создали. Бросаем, угрожаем, но без толку. С одним голом тяжело выигрывать.

При этом 43-летний уроженец Тольятти вновь посетовал на неумелую игру в неравных составах:

— Большинство у нас опять не сработало.

Следующий матч — в Орске с «Южным Уралом» — «ураганные» проведут завтра, 22 января. Начнется он в 16:30.