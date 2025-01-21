Тренер воронежского «Бурана» назвал причину поражения от «Челмета»

После поражения в Челябинске от местного «Челмета» (1:2) наставник воронежского «Бурана» Филипп Метлюк так прокомментировал события на льду:
— Был какой-то не фарт. Столько моментов создали, где-то все на ленточке. В третьем периоде много создали. Бросаем, угрожаем, но без толку. С одним голом тяжело выигрывать.
При этом 43-летний уроженец Тольятти вновь посетовал на неумелую игру в неравных составах:
— Большинство у нас опять не сработало.
Следующий матч — в Орске с «Южным Уралом» — «ураганные» проведут завтра, 22 января. Начнется он в 16:30.