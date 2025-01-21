Студенты из 13 регионов приехали в Челны, чтобы собирать «КАМАЗы»

«Работа позволила мне освоить новое для меня дело и заставила полюбить машиностроение еще сильнее. А еще КАМАЗ воспитал во мне профессиональные качества, которые позволили мне занять третье место в конкурсе профмастрества среди фрезеровщиков на станках с ЧПУ. Но я до сих пор с трудом верю, что легендарные “КАМАЗы”, которые я видел с детства, теперь выпускаются в том числе и благодаря моему труду! Это невероятное чувство, когда осознаешь, что ты, пусть и небольшой частью, причастен к созданию чего-то такого масштабного и значимого для страны. Я хочу развиваться в промышленной отрасли, и эта работа дала мне не только ценный опыт, но и огромное чувство гордости за возможность быть полезным для развития государства».