Посольство Израиля: Внук ростовчанки, которого взяли в плен ХАМАС, может быть ранен

Внук ростовского врача Ирины Татти Александр Труфанов, который находится в плену ХАМАС, может быть ранен. Об этом рассказал посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия-24».
Напомним, гражданин Израиля и России Александр Труфанов вошел в список заложников ХАМАС, которых планируют освободить в первую очередь. Викторов пояснил, что речь идет не о ближайших волнах освобождения.
— Но в течение трех — четырех недель, судя по графику, он будет освобожден, — прокомментировал посол.
Напомним, бабушка Александра Труфанова — врач-фтизиатр Ирина Татти. Она много лет проработала в Ростове, принимала детей в тубдиспансере и городских поликлиниках. В последние годы Ирина Татти с внуком, дочерью и зятем Еленой и Виталием Труфановыми жила в кибуце Нир-Оз в Израиле. В октябре во время нападения на поселение Виталий Труфанов был убит, остальных членов семьи взяли в плен. 29 ноября Ирину Татти и Елену Труфанову освободили.