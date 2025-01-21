Посольство Израиля: Внук ростовчанки, которого взяли в плен ХАМАС, может быть ранен

Напомним, бабушка Александра Труфанова — врач-фтизиатр Ирина Татти. Она много лет проработала в Ростове, принимала детей в тубдиспансере и городских поликлиниках. В последние годы Ирина Татти с внуком, дочерью и зятем Еленой и Виталием Труфановыми жила в кибуце Нир-Оз в Израиле. В октябре во время нападения на поселение Виталий Труфанов был убит, остальных членов семьи взяли в плен. 29 ноября Ирину Татти и Елену Труфанову освободили.