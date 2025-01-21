Ричмонд
-10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство Израиля: Внук ростовчанки, которого взяли в плен ХАМАС, может быть ранен

В посольстве Израиля рассчитывают, что внука врача из Ростова освободят в течение трех — четырех недель.

Источник: Комсомольская правда

Внук ростовского врача Ирины Татти Александр Труфанов, который находится в плену ХАМАС, может быть ранен. Об этом рассказал посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, гражданин Израиля и России Александр Труфанов вошел в список заложников ХАМАС, которых планируют освободить в первую очередь. Викторов пояснил, что речь идет не о ближайших волнах освобождения.

— Но в течение трех — четырех недель, судя по графику, он будет освобожден, — прокомментировал посол.

Напомним, бабушка Александра Труфанова — врач-фтизиатр Ирина Татти. Она много лет проработала в Ростове, принимала детей в тубдиспансере и городских поликлиниках. В последние годы Ирина Татти с внуком, дочерью и зятем Еленой и Виталием Труфановыми жила в кибуце Нир-Оз в Израиле. В октябре во время нападения на поселение Виталий Труфанов был убит, остальных членов семьи взяли в плен. 29 ноября Ирину Татти и Елену Труфанову освободили.