Куда выбрасывать елку, чтобы не нарваться на штраф

Не стоит помещать деревья в общий контейнер для мусорных отходов. Ёлки относятся к крупногабаритным коммунальным отходам, поэтому выбрасывайте их в специальные бункеры-контейнеры. Если такого нет, то срежьте с дерева ветви. Ёлку высотой больше полутора метров желательно распилить. Сложите ветки и ствол вместе и свяжите. Получившуюся вязанку можно положить в мусорный бак. Не стоит выбрасывать в мусорные контейнеры неподготовленные деревья. Во-первых, ветки могут занять весь объём контейнера, и вашим соседям придётся складывать мешки с мусором на землю. Во-вторых, при погрузке дерево может стать причиной повреждения спецтехники.