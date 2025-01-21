Куда выбрасывать елку, чтобы не нарваться на штраф

На этот раз жители поинтересовались, как правильно утилизировать живую ёлку, чтобы не нарваться на штрафы и не навредить экологии? Ответы помогли найти эксперты Роскачества.
Оказывается, выбрасывать дерево на свалку нельзя. Оно, как и любой другой органический мусор, будет выделять метан, влияющий на изменение климата.
«Двухметровое дерево, разлагаясь на свалке, выбросит в атмосферу 16 килограммов углекислого газа. В лесу деревья тоже умирают и падают, но в естественной среде разложение происходит при других условиях, в которых мёртвая древесина становится не городским мусором, а питательной средой для роста новых растений и организмов. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, — это сдать ёлку на переработку», — рассказал Игорь Поздняков, юрист-консультант отдела защиты прав потребителей Роскачества.
Кстати, польза от переработанной древесины огромная. Она идёт на создание экологических троп в парках, для корма и обустройства вольеров в зоопарках, для растопки бань на дачах, в сельском хозяйстве измельчённой щепой посыпают грядки — это предохраняет почву от промерзания и сорняков.
Можно ёлку компостировать и самостоятельно. Для этого нарежьте её секатором на небольшие кусочки и закопайте на даче в том месте, где нет газона. Если всё же решили выбросить ёлку как мусор, то сделайте это по правилам.
Не стоит помещать деревья в общий контейнер для мусорных отходов. Ёлки относятся к крупногабаритным коммунальным отходам, поэтому выбрасывайте их в специальные бункеры-контейнеры. Если такого нет, то срежьте с дерева ветви. Ёлку высотой больше полутора метров желательно распилить. Сложите ветки и ствол вместе и свяжите. Получившуюся вязанку можно положить в мусорный бак. Не стоит выбрасывать в мусорные контейнеры неподготовленные деревья. Во-первых, ветки могут занять весь объём контейнера, и вашим соседям придётся складывать мешки с мусором на землю. Во-вторых, при погрузке дерево может стать причиной повреждения спецтехники.
Не выбрасывайте ёлку в мусоропровод. Это может стать причиной засора.
Кстати, за неправильную утилизацию новогодней красавицы собственникам грозит штраф -от 2000 до 3000 рублей, а в случае повторного нарушения в течение года — от 3000 до 5000 рублей.
Ранее сайт Pravda-nn.ru рассказал, когда в Нижнем Новгороде начнут убирать новогодние ёлки.