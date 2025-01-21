«Виноват Кухарев с Кочановой, или президент?» Лукашенко поделился своим принципом, который непопулярен в избирательную кампанию

Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился своим принципом, который непопулярен в избирательную кампанию, пишет БелТА.
Об этом речь зашла во время общения белорусского лидера с трудовым коллективом Минского автомобильного завода и других предприятий холдинга.
Так, Лукашенко сказал, что прежде, чем обвинять кого-то в проблемах или спихивать вину на другого человека, нужно внимательно посмотреть на себя. Президент сказал, что нужно встать перед зеркалом и посмотреть на себя.
— Спроси у себя: а ты что сделал? А виноват ли там Валерий, генеральный директор МАЗа? Или виноват Кухарев с Кочановой, или президент? — прокомментировал он.
Александр Лукашенко добавил, что следует подумать нет ли своей вины в том, что «семья твоя не очень живет». Так как возможно, что сам человек в школе не очень учился или «когда другой сидел над конспектами и три вуза оканчивал, в это время пивко потягивал на скамеечке?».
Поэтому глава республики сказал, что не следует просто предъявлять к кому-то требования, пока на себя не посмотрели.
— На себя посмотри — мой вам совет, — подчеркнул белорусский лидер.
При этом Лукашенко добавил, что такое утверждение хоть и непопулярно в президентскую кампанию, но лишено популизма.
— Всегда надо посмотреть на себя. Это тоже мой принцип, — заключил президент.
Кроме этого, белорусский президент потребовал развивать производство электродвигателей в Беларуси.
Также Лукашенко сказал, что обсудит с Путиным строительство второй АЭС в Беларуси.