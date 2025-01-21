«Виноват Кухарев с Кочановой, или президент?» Лукашенко поделился своим принципом, который непопулярен в избирательную кампанию

Александр Лукашенко добавил, что следует подумать нет ли своей вины в том, что «семья твоя не очень живет». Так как возможно, что сам человек в школе не очень учился или «когда другой сидел над конспектами и три вуза оканчивал, в это время пивко потягивал на скамеечке?».