Ориентир — союзный безвиз: куда ведут туристские маршруты

«Теперь граждане ЕАЭС и те, у кого есть виза России или Беларуси, смогут участвовать в путешествиях по Союзному государству. Это долгожданная и приятная новость. Однако это не решает наши вопросы с рынком Китая и другие аспекты. Также большая часть туристического потока будет направлена в Россию, где получить визу технически намного проще и дешевле, что может негативно сказаться на принимающих туроператорах Беларуси. Однако в целом для развития экспорта туруслуг и для белорусских отелей ситуация хорошая», — резюмирует Гулый.