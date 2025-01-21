Ориентир — союзный безвиз: куда ведут туристские маршруты

Вступление 11 января в силу Соглашения между Беларусью и Россией о взаимном признании виз на территории Союзного государства открывает новые возможности для туристической отрасли обеих стран. Союзный безвиз — решение давно назревшей проблемы «двух стран — одного путешествия».
Москва — Минск — Санкт-Петербург
МИД Беларуси поясняет, что теперь иностранцы и лица без гражданства смогут находиться на территории Беларуси и России по визе одной из стран или по удостоверению личности, признанному обеими сторонами. Также, если с третьей страной действует безвизовый режим, для въезда в Беларусь и Россию достаточно будет удостоверения личности.
Въезжать без визы смогут иностранцы с разрешением на временное проживание или видом на жительство. Документы для участия в международных мероприятиях также дают право на въезд без визы. При этом срок пребывания начинается с момента въезда на территорию одной из стран. Безвиз не распространяется на тех, кому ограничен въезд в одно из государств.
Первой откликнулась на нововведение туристическая отрасль, сразу оценившая широкие перспективы этого шага. Председатель правления Республиканского союза туриндустрии (РСТИ) Филипп Гулый напомнил, что во времена СССР тур «Москва — Минск — Ленинград» был одним из самых востребованных, а значит сегодня есть шанс вдохнуть в него новую жизнь.
Но речь далеко не только о нем. Союзного безвиза в туристической отрасли ждали более 10 лет. «Второе дыхание» союзного въездного туризма, по мнению Гулого, открылось в 2014 году, когда чемпионат мира по хоккею привлек иностранных туристов и позволил многим международным партнерам посетить Беларусь без визы.
Именно тогда начался всплеск инвестиций в туристическую инфраструктуру, особенно в отельный сектор. Тогда же, напоминает Гулый, возникли сложности — невозможность организовать туры, которые включали бы посещение обеих стран, что делало бы такие предложения более привлекательными.
«Теперь граждане ЕАЭС и те, у кого есть виза России или Беларуси, смогут участвовать в путешествиях по Союзному государству. Это долгожданная и приятная новость. Однако это не решает наши вопросы с рынком Китая и другие аспекты. Также большая часть туристического потока будет направлена в Россию, где получить визу технически намного проще и дешевле, что может негативно сказаться на принимающих туроператорах Беларуси. Однако в целом для развития экспорта туруслуг и для белорусских отелей ситуация хорошая», — резюмирует Гулый.
Он обращает внимание на то, что туристы с однократной российской визой или в рамках безвизовых групповых туристических поездок, выехав из России в Беларусь, не смогут вернуться обратно в Россию и должны будут планировать свой обратный рейс домой из Беларуси. Это предопределит их туристские маршруты, но отнюдь не обязательно в сторону ограничения, скорее, стимулирует дольше остаться в Беларуси.
Кросс-продукт
Правда, Гулый обращает внимание на то, что это ограничивает их логистические возможности из-за очень узкого спектра полетных программ из Минска по сравнению с Москвой. В то же время стоит посмотреть, как технически все это будет происходить в реальности, как будут проходить такие документы, как вид на жительство и иные.
В любом случае вступление в силу соглашения — позитивный, полезный и ожидаемый шаг, который укрепляет возможности Союзного государства. Гулый считает, что это и большой прорыв для белорусского кросс-продукта и кросс-маркетинга на рынки третьих стран, что очень своевременно в условиях трансформации рынка и формирования макрорегионов и пула дружественных стран.
Пояснение в отношении соглашения о том, что если с третьей страной действует безвизовый режим, для въезда в Беларусь и Россию достаточно будет удостоверения личности, означает, что теперь белорусский безвиз для третьих стран, вероятно, проторит новые туристские маршруты с заходом в Россию через Беларусь.
Во всяком случае, поток безвизовых туристов Беларусь создает такой потенциал. Так, по данным Госпогранкомитета, с 15 апреля 2022 года по 31 декабря 2025 года действует безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан Литвы, Латвии (а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии). С 1 июля 2022 года по 31 декабря 2025 года введен безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан Польши.
С 19 июля 2024 года по 31 декабря 2025 года Беларусь без виз могут посещать граждане 38 европейских стран. 15-дневный безвизовый режим и вовсе доступен гражданам более 70 государств. Здесь надо пояснить, что въезд в безвизовые зоны для туристско-рекреационных территорий Бреста и Гродно ограничивается 15 сутками, а вот въехать в Беларусь без визы во всех аэропортах страны иностранцы могут на срок до 30 дней.
Только с 1 по 13 января 2025 года в Беларусь прибыли 4886 иностранцев из стран, включенных в список безвиза. Большинство — из Литвы, Латвии и Польши. Всего же количество выехавших с 15 апреля 2022 года в Беларусь превысило миллионный порог — страну посетили 1 036 637 жителей Европы. В частности, из Латвии прибыло 326 665 иностранцев, из Литвы — 589 366, из Польши — 104 401.
Говорят, что жители Литвы и Польши охотно ездят в Беларусь за дешевыми товарами и услугами, что само по себе тоже достижение политики безвиза. Но здесь кроется нечто большее. Открытость — таков ответ Беларуси на воссоздание «железного» занавеса правительствами ЕС, а для туристической отрасли — новые возможности.
Отдых-2025
Как нельзя кстати 12 апреля 2025 года в Минске состоится III Российско-Белорусский туристический конгресс. В деловой программе конгресса запланированы профессиональные секции, форум индустрии гостеприимства, контактная биржа в формате B2B и презентации туристических продуктов.
Конгресс будет проводиться параллельно с Международной весенней туристической ярмаркой «Отдых 2025», которая пройдет с 10 по 12 апреля. Вступившее в силу соглашение позволит участникам конгресса обсудить новые туристские маршруты, а интерес к нему немалый. Так, прошедший прошлой весной второй турконгресс собрал более 600 представителей туриндустрии из Беларуси и России.
Один из основных организаторов конгресса РСТИ подписал в 2024 году ряд новых соглашений и актуализировал дорожные карты. Основными целевыми направлениями в работе определены российские регионы: Северный Кавказ, Урал, Башкортостан, города Санкт-Петербург и Нижний Новгород,
В качестве стратегически важных иностранных рынков рассматриваются Узбекистан и Азербайджан. Соответственным образом могут формироваться новые туристские маршруты. Важным направлением стало взаимодействие с Евразийским альянсом горных курортов.
В комментарии РСТИ отмечается, что это произошло не только потому, что белорусские курорты, такие как Силичи и Логойск, могут стать его членами напрямую или через Союз. И даже не потому, что крупные горнолыжные курорты Казахстана, России, Узбекистана и Азербайджана ждут белорусских туристов, ищущих доступные альтернативы европейским лыжным направлениям.
Главное заключается в том, что горнолыжные курорты в межсезонье становятся центрами активного туризма. А это — экотропы, пляжный отдых, байдарочные и горные походы, конные экскурсии и велотуры, что напрямую связано с развитием особо охраняемых природных территорий. Кроме того, РСТИ значительно расширил свое участие в вопросах инвестиций в турсектор.
Как говорит Филипп Гулый, взаимное признание виз Беларуси и России стало значимым событием, так как решение проблемы «двух стран — одного путешествия» назрело давно. Туристы из ЕАЭС теперь смогут путешествовать по комбинированным маршрутам.
Пока остается дождаться реальной работы новых правил на пунктах пропуска и определить рынки третьих стран, где такие турпродукты будут наиболее востребованы. С учетом санкционной политики ЕС задавать тон на рынке будут, скорее всего, крупные российские туроператоры, они уже перехватывают инициативу. Это значит, что тур «Москва — Минск — Санкт-Петербург» с большой долей вероятности будет возрожден.
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