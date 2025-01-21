Белоруска Арина Соболенко вышла в полуфинал Australian Open, одолев Павлюченкову

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в четвертьфинале Australian Open-2025 выиграла у 32-й ракетки россиянки Анастасии Павлюченковой со счетом 6:2, 2:6, 6:3.
Арина Соболенко легко выиграла первый сет — 6:2. Матч начался как и ожидалось — победой безоговорочного фаворита. Но в начале второго сета в игре Арины произошел провал — 1:4.
Павлюченкова нашла свою игру и обрела уверенность. В итоге, сделав три брейка, россиянка выиграл сет — 6:2. Арина проиграла в Мельбурне первый сет с 2023 года.
Но главное, что Павлюченкова завладела инициативой, а у Соболенко практически ничего не получалось.
Статистика свидетельствовала, что Арина за карьеру одержала на турнирах «Большого шлема» только 3 победы в 12 матчах, в которых она проиграла второй сет.
С преимуществом Анастасии начался и решающий сет. А Соболенко заметно нервничала.
Павлюченкова повела с брейком 1:0. Соболенко тут же отыгралась — 1:1. Но игра Арины развалилась настолько, что вернуться в свою колею она не могла и снова уступила свою подачу — 1:2.
Но и Павлюченкова заметно волновалась. Началась борьба нервов. Первая ракетка все-таки взяла себя в руки и сделала обратный брейк, подтвердив затем свою подачу — 3:2.
В 8 гейме Соболенко сделала брейк — 5:3 и вышла подавать на матч. И уже в решающий момент первая ракетка не дрогнула — 6:3. Гейм, сет, матч. Тяжелая, драматичная победа Соболенко и сенсационная игра от Павлюченковой.
В полуфинале Арина Соболенко сыграет против испанки Паулы Бадосы.
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