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Жители Иркутска записали видеообращение президенту из-за снова домов в Лесном

Дома хотят снести из-за строительства транспортной развязки.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители микрорайона Лесного Иркутска записали видеообращение президенту России Владимиру Путину, где рассказали, что их дома хотят снести из-за строительства транспортной развязки на пересечении Качугского и Александровского трактов.

— Мы категорически против данного решения. Много семей, которые попадают под снос, в том числе многодетные и воспитывающие детей-инвалидов.

— На этом участке было сплошное болото, мы собственными силами и за свой счет его засыпали. Ушло на это два-три года, только потом удалось поставить дома. Поэтому сейчас мы в сложном положении, — негодуют сибиряки.

Дорожники встретились с жителями микрорайона, чтобы поговорить про выкуп участков.

— Сделав развязку, мы повысим безопасность дорожного движения. В июне-июле проведем торги, в августе приступим к работам. Землю будем выкупать параллельно, после получения положительного заключения госэкспертизы, — сообщили они на встрече.

Сейчас сибиряки предлагают иные решения проблемы, например, пустить дорогу в обход. Однако как поступит дирекция автодорог Иркутской области, пока неизвестно.