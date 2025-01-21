Жители Иркутска записали видеообращение президенту из-за снова домов в Лесном

Жители микрорайона Лесного Иркутска записали видеообращение президенту России Владимиру Путину, где рассказали, что их дома хотят снести из-за строительства транспортной развязки на пересечении Качугского и Александровского трактов.
— Мы категорически против данного решения. Много семей, которые попадают под снос, в том числе многодетные и воспитывающие детей-инвалидов.
— На этом участке было сплошное болото, мы собственными силами и за свой счет его засыпали. Ушло на это два-три года, только потом удалось поставить дома. Поэтому сейчас мы в сложном положении, — негодуют сибиряки.
Дорожники встретились с жителями микрорайона, чтобы поговорить про выкуп участков.
— Сделав развязку, мы повысим безопасность дорожного движения. В июне-июле проведем торги, в августе приступим к работам. Землю будем выкупать параллельно, после получения положительного заключения госэкспертизы, — сообщили они на встрече.
Сейчас сибиряки предлагают иные решения проблемы, например, пустить дорогу в обход. Однако как поступит дирекция автодорог Иркутской области, пока неизвестно.