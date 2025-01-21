«Супчик из свежих лисичек вполне обеспечен». Белоруска нашла лисички в январе 2025 года в Беловежской пуще

Белоруска показала в TikTok лисички, найденные в Беловежской пуще в январе 2025 года.
На видео женщина рекомендует приезжать в Беловежскую пущу в том случае, если зимой захотелось супа из свежих лисичек. Она сообщила, что нашла грибы 18 января 2025 года. Белоруска добавила, что лисичка январская, не перемороженная, красивая.
«Вот она, Беловежская пуща, грибы можно собирать круглый год», — подчеркнула женщина.
Белоруска похвасталась в TikTok лисичками, найденными в Беловежской пуще в январе. Фото: скриншот с видео TikTok @vitavitalia916.
Также она показала сразу несколько лисичек, которые были спрятаны во мху. Видео с январскими лисичками уже успели посмотреть 88,5 тысячи пользователей в соцсети. Комментарии разделились: одни гадают над тем, каким выдастся лето, если такая теплая зима, а другие пишут, что и в лесах Гомельской области есть грибы.
«Сегодня мой брат собрал пол.кг. примерно. В Логойском р-не Минской обл», — написал один из пользователей.
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