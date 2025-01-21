«Супчик из свежих лисичек вполне обеспечен». Белоруска нашла лисички в январе 2025 года в Беловежской пуще

Также она показала сразу несколько лисичек, которые были спрятаны во мху. Видео с январскими лисичками уже успели посмотреть 88,5 тысячи пользователей в соцсети. Комментарии разделились: одни гадают над тем, каким выдастся лето, если такая теплая зима, а другие пишут, что и в лесах Гомельской области есть грибы.