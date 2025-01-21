Сильный снегопад: в Казахстане ограничили автодвижение в трех областях

В связи с этим компания «КазАвтоЖол» (национальный автодорожный оператор) фактически зарыла трассы на определенных участках.
21 января 2025 года в 15:00 в связи ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги «Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты» км 433−756 (город Жезказган — поселок Жанаарка).
Ориентировочное время открытия дороги — 21 января 2025 года в 22:00.
В 15:00 в связи ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги «Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты» км 788−906 (граница Улытауской области — поселок Топар).
С 15:00 в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов транспорта на следующих автодорогах:
- «Щучинск-Зеренда» км 0−77;
- «Астана-Коргалжын» км 19−124.
Ориентировочное время открытия дороги — 22 января 2025 года в 06:00.