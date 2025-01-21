Сильный снегопад: в Казахстане ограничили автодвижение в трех областях

21 января 2025 года в 15:00 в связи ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги «Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты» км 433−756 (город Жезказган — поселок Жанаарка).