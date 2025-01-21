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Сильный снегопад: в Казахстане ограничили автодвижение в трех областях

АСТАНА, 21 янв — Sputnik. В Карагандинской, Акмолинской и Улытауской областях закрыты автотрассы из-за ухудшения видимости. Сильный снегопад и буран мешают водителям сохранять дистанцию.

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Источник: Sputnik

В связи с этим компания «КазАвтоЖол» (национальный автодорожный оператор) фактически зарыла трассы на определенных участках.

21 января 2025 года в 15:00 в связи ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги «Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты» км 433−756 (город Жезказган — поселок Жанаарка).

Ориентировочное время открытия дороги — 21 января 2025 года в 22:00.

В 15:00 в связи ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги «Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты» км 788−906 (граница Улытауской области — поселок Топар).

С 15:00 в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов транспорта на следующих автодорогах:

  • «Щучинск-Зеренда» км 0−77;
  • «Астана-Коргалжын» км 19−124.

Ориентировочное время открытия дороги — 22 января 2025 года в 06:00.