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Сергей Миронов призвал закрыть петербургский музей «Эрарта»

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал закрыть музей современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге. Такое заявление депутат сделал в ходе брифинга перед пленарным заседанием Государственной думы РФ.

Источник: Коммерсантъ

Господин Миронов раскритиковал экспонаты музея. Политик выделил как один из неподобающих объектов матрешку Welcome to Russia за авторством художника Евгения Кондратьева.

По словам депутата, собрание музея хвалят иностранные агенты. Сергей Миронов считает, что «Ельцин-центр» в Екатеринбурге в такой обстановке «нервно курит в сторонке». Парламентарий настаивает на том, что необходимо помочь губернатору Александру Беглову навести в Петербурге порядок.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что суд прекратил дело об административном правонарушении в отношении «Эрарты».

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