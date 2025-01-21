Сергей Миронов призвал закрыть петербургский музей «Эрарта»

По словам депутата, собрание музея хвалят иностранные агенты. Сергей Миронов считает, что «Ельцин-центр» в Екатеринбурге в такой обстановке «нервно курит в сторонке». Парламентарий настаивает на том, что необходимо помочь губернатору Александру Беглову навести в Петербурге порядок.