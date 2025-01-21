В мэрии рассказали, когда на пятый маршрут вернутся трамваи «Корсар»

«“Корсар” и “Татра” это типологически разные трамваи, у них разные конструктивные особенности, — продолжил он. — Работать трамваю “Корсар” по Фестивальной аллее можно, но мы это сейчас не производим, а закупаем дополнительное оборудование, чтобы облегчить труд нашим техническим работникам, которые обслуживают “Корсары”».