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В мэрии рассказали, когда на пятый маршрут вернутся трамваи «Корсар»

В горадминистрации пояснили, что для возвращения на маршрут для новых трамваев необходимо докупить допоборудование.

Источник: Новый Калининград

Трамваи «Корсар», которые сняли с пятого маршрута после декабрьской аварии, смогут вернуться туда в марте текущего года. Об этом во вторник, 21 января, журналистам сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова. В свою очередь председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов добавил, что для возвращения потребуется закупка и установка дополнительного оборудования.

«Это дополнительное оборудование сейчас приобретается, чтобы “Корсары” могли работать на улицах с такой типологией как у Фестивальной аллеи. Как только будет оборудование, мы запустим трамвай», — сообщил чиновник.

Романов добавил, что это оборудование не было базовым.

«“Корсар” и “Татра” это типологически разные трамваи, у них разные конструктивные особенности, — продолжил он. — Работать трамваю “Корсар” по Фестивальной аллее можно, но мы это сейчас не производим, а закупаем дополнительное оборудование, чтобы облегчить труд нашим техническим работникам, которые обслуживают “Корсары”».

Романов пояснил, что отличие путей на Фестивальной аллее только в том, что там грунтовое покрытие, «требующее определенной вывески оборудования».

Ранее «Новый Калининград» со ссылкой на экспертный телеграм-канал «Калининградский трамвай» сообщал, что после того, как 20 декабря на Фестивальной аллее сошёл с рельсов трамвай «Корсар», маршрут № 5 стал обеспечиваться исключительно трамваями «Татра». Ранее в администрации этот факт не комментировали.