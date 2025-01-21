В Ростовской области предложили отменить дополнительные предметы по ОГЭ

В Ростовской области, а также в четырех других территориях страны для учащихся 9 классов предложили отменить дополнительные предметы при сдаче экзаменов. Проект этого закона внесли на рассмотрение Государственной Думы.
Авторы инициативы уверены, что изменения можно опробовать в рамках пилотного проекта в 2025 году. По новым условиям, для получения аттестата школьникам предлагается сдавать только два обязательных предмета — русский язык и математику, а не четыре, как это делается сейчас.
Законопроектом также предлагается опробовать новый порядок зачисления на программы среднего профессионального образования за счет региональных и местных бюджетов.
Эксперты считают, что подобный подход позволит максимально увеличить количество школьников, получающих аттестат, а также повлияет на число поступающих в организации СПО для получения рабочих специальностей.
Уточним, подобные изменения для выпускников 9 классов предлагают ввести в Ростовской области, Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Республике Северная Осетия — Алания. Принятие закона не потребует дополнительной поддержки из федерального бюджета.