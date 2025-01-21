Ричмонд
-10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области предложили отменить дополнительные предметы по ОГЭ

Оставить только два обязательных предмета при сдаче экзаменов за 9 класс предложили на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области, а также в четырех других территориях страны для учащихся 9 классов предложили отменить дополнительные предметы при сдаче экзаменов. Проект этого закона внесли на рассмотрение Государственной Думы.

Авторы инициативы уверены, что изменения можно опробовать в рамках пилотного проекта в 2025 году. По новым условиям, для получения аттестата школьникам предлагается сдавать только два обязательных предмета — русский язык и математику, а не четыре, как это делается сейчас.

Законопроектом также предлагается опробовать новый порядок зачисления на программы среднего профессионального образования за счет региональных и местных бюджетов.

Эксперты считают, что подобный подход позволит максимально увеличить количество школьников, получающих аттестат, а также повлияет на число поступающих в организации СПО для получения рабочих специальностей.

Уточним, подобные изменения для выпускников 9 классов предлагают ввести в Ростовской области, Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Республике Северная Осетия — Алания. Принятие закона не потребует дополнительной поддержки из федерального бюджета.