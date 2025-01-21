Власти рассказали, когда на прилавках появится калининградский лосось

Министр рассказал о том, как будет развиваться промысел других видов рыб. «В период с 2025 по 2029 год рыбодобывающие организации нашей области планируют строительство шести новых судов на местных верфях. Они будут использоваться для промысла в Балтийском море. Это позволит более эффективно осваивать квоты на вылов, обеспечить стабильное поступление в места розничной торговли продукции высокого качества», — заметил Иванов.