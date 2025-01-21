Власти рассказали, когда на прилавках появится калининградский лосось

Свой лосось появится на калининградских прилавках к 2027 году. Об этом на оперативном совещании регионального правительства сообщил министр сельского хозяйства Артём Иванов в понедельник, 20 января.
«Новый проект по выращиванию лосося в установках замкнутого водоснабжения позволит увидеть в регионе свой настоящий лосось, предположительно, уже к 2027 году. К строительству завода планируют приступить в текущем году».
Министр рассказал о том, как будет развиваться промысел других видов рыб. «В период с 2025 по 2029 год рыбодобывающие организации нашей области планируют строительство шести новых судов на местных верфях. Они будут использоваться для промысла в Балтийском море. Это позволит более эффективно осваивать квоты на вылов, обеспечить стабильное поступление в места розничной торговли продукции высокого качества», — заметил Иванов.
Сейчас в регионе каждый год добывается около 300 тысяч тонн рыбы, а потребность жителей области составляет 50 тысяч тонн. «Рыба в Калининградской области есть на самом деле. В Калининграде не менее двух десятков точек, где присутствует широкий ассортимент», — отметил глава местного минсельхоза.
Власти рассчитывают, что появление местного лосося на продовольственных рынках и в торговых сетях поможет сбить ценник на рыбу примерно на 40%.