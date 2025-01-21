Мэрия Воронежа прокомментировала работу школ в условиях авиационной опасности

Также некоторое время уроки проходили в школе № 103, но потом часть детей вывели в коридор. Другие учебные заведения сразу приняли меры безопасности. Например, учеников школы № 33 вывели в коридоры, а в лицее № 6, школе № 92 и частной школе «Премьер» воспитанников отправили в подвальные помещения. Занятия временно прекратили в школе № 11, а учащихся школы № 88 также вывели в коридор. Школьники из лицея № 15 были размещены в спортзале.
Администрация Воронежа напомнила, что при возникновении вопросов родители и школьники могут обращаться за разъяснениями к руководству учебного заведения или в городское управление образования.
В каждом образовательном учреждении Воронежа заранее определены места, где должны находиться учащиеся и педагоги в случае угрозы. Это могут быть подвалы, холлы, коридоры любые помещения без окон или с защищёнными окнами и со сплошными стенами, — пояснили в мэрии.
Кроме того, управление образования рекомендовало школам создать условия для длительного пребывания, включая запасы питьевой воды и медикаментов.