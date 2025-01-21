Ричмонд
-10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Воронежа прокомментировала работу школ в условиях авиационной опасности

Утром понедельника, 20 января, в Воронежской области прозвучал спецсигнал. Губернатор Александр Гусев рекомендовал жителям оставаться в закрытых помещениях без окон со сплошными стенами. Тем не менее, не все школы города оперативно отреагировали на тревогу. Так, занятия продолжились в школах № 74 и 68, хотя позже администрация сообщила, что дети были переведены в безопасные помещения в соответствии с установленным алгоритмом.

Также некоторое время уроки проходили в школе № 103, но потом часть детей вывели в коридор. Другие учебные заведения сразу приняли меры безопасности. Например, учеников школы № 33 вывели в коридоры, а в лицее № 6, школе № 92 и частной школе «Премьер» воспитанников отправили в подвальные помещения. Занятия временно прекратили в школе № 11, а учащихся школы № 88 также вывели в коридор. Школьники из лицея № 15 были размещены в спортзале.

Администрация Воронежа напомнила, что при возникновении вопросов родители и школьники могут обращаться за разъяснениями к руководству учебного заведения или в городское управление образования.

В каждом образовательном учреждении Воронежа заранее определены места, где должны находиться учащиеся и педагоги в случае угрозы. Это могут быть подвалы, холлы, коридоры любые помещения без окон или с защищёнными окнами и со сплошными стенами, — пояснили в мэрии.

Кроме того, управление образования рекомендовало школам создать условия для длительного пребывания, включая запасы питьевой воды и медикаментов.

образование