Мэрия Воронежа прокомментировала работу школ в условиях авиационной опасности

Утром понедельника, 20 января, в Воронежской области прозвучал спецсигнал. Губернатор Александр Гусев рекомендовал жителям оставаться в закрытых помещениях без окон со сплошными стенами. Тем не менее, не все школы города оперативно отреагировали на тревогу. Так, занятия продолжились в школах № 74 и 68, хотя позже администрация сообщила, что дети были переведены в безопасные помещения в соответствии с установленным алгоритмом.