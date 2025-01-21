Строительство 70 медучреждений запланировано в Крыму в 2025 году

Также запланирована работа по капитальному ремонту 17 объектов, включая 10 ФАПов, 5 амбулаторий и 2 поликлиники. Кроме того, в текущем году намечено завершение капитального ремонта нескольких значимых медицинских учреждений. В их числе кардиодиспансер в больнице имени Семашко, больница № 2 в поселке Багерово, лечебный и хирургический корпуса в Ленинской центральной районной больнице, стоматологическая поликлиника в Сакском районе, инфекционное отделение в Керченской детской больнице, стационарный корпус в селе Восход, филиал «Центр крови» в Керчи и врачебная амбулатория в Бахчисарайском районе.