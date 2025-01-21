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В ГАИ назвали аварийные и потенциально опасные улицы и перекрёстки Калининграда

Фигурируют в перечне пять участков.

Источник: архив «Клопс»

В Госавтоинспекции составили список аварийных и потенциально опасных улиц и перекрёстков в Калининграде. Перечень озвучила журналистам глава администрации Елена Дятлова во вторник, 21 января.

Фигурируют в печальном топе три улицы (пять участков) и три перекрёстка:

Московский проспект, 181;

Суворова, 1 и 110;

Черняховского 14а, 18−26;

Гагарина — Орудийная;

Озерова — Мусоргского;

Московский проспект — Кутаисская.

Теперь власти города будут решать, как обезопасить эти отрезки. Где-то, вероятно, могут снизить скоростной режим, добавить знаки, поменять схему движения.