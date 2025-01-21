В ГАИ назвали аварийные и потенциально опасные улицы и перекрёстки Калининграда

В Госавтоинспекции составили список аварийных и потенциально опасных улиц и перекрёстков в Калининграде. Перечень озвучила журналистам глава администрации Елена Дятлова во вторник, 21 января.
Фигурируют в печальном топе три улицы (пять участков) и три перекрёстка:
Московский проспект, 181;
Суворова, 1 и 110;
Черняховского 14а, 18−26;
Гагарина — Орудийная;
Озерова — Мусоргского;
Московский проспект — Кутаисская.
Теперь власти города будут решать, как обезопасить эти отрезки. Где-то, вероятно, могут снизить скоростной режим, добавить знаки, поменять схему движения.