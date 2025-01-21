Нашлась хозяйка табуна лошадей, скакавших в каникулы по Светлогорску

Полицейские установили владелицу табуна лошадей, пронесшихся по улицам Светлогорска.
Сотрудники полиции установили личность владелицы данных животных. Выяснилось, что она сама узнала о том, что ее лошади ночью пронеслись по городу, из социальных сетей.
«Я сама в шоке. Вечером накануне все лошади были привязаны. А утром, зайдя в Интернет, увидела видео. Сразу же позвонила своему помощнику, от сообщил, что все лошади на месте, но сорвались с привязи», — рассказала женщина.
По данному факту полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Выясняются все обстоятельства произошедшего.