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Нашлась хозяйка табуна лошадей, скакавших в каникулы по Светлогорску

О том, что ее подопечные решили отдохнуть на курорте, женщина узнала из соцсетей.

Источник: УМВД по Калининградской области

Полицейские установили владелицу табуна лошадей, пронесшихся по улицам Светлогорска.

Сотрудники полиции установили личность владелицы данных животных. Выяснилось, что она сама узнала о том, что ее лошади ночью пронеслись по городу, из социальных сетей.

«Я сама в шоке. Вечером накануне все лошади были привязаны. А утром, зайдя в Интернет, увидела видео. Сразу же позвонила своему помощнику, от сообщил, что все лошади на месте, но сорвались с привязи», — рассказала женщина.

По данному факту полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Выясняются все обстоятельства произошедшего.