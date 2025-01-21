Ричмонд
-10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я на автобусе не езжу, пусть люди пользуются». Лукашенко сказал отдать подаренный ему автобус МАЗ

Лукашенко передарил подаренный ему автобус МАЗ.

Источник: Комсомольская правда

Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время посещения Минского автозавода подарили автобус, сообщил телеграм-канал «ПУЛ Первого».

Подарочный сертификат на пригородный автобус МАЗ вместимостью 60 человек был подарен белорусскому лидеру от коллектива МАЗ. Однако забирать себе подарок глава республики отказался.

— Я на автобусе не езжу, пусть люди пользуются, — заметил он.

Лукашенко передарил подаренный ему автобус. Фото: БелТА.

Александр Лукашенко, поблагодарив МАЗ за подарок, сразу же поручил его передарить. Автобус будет передан социально-педагогическому центру с приютом Заводского района Минска. В составе центра — четыре структурных подразделения, в том числе детский социальный приют.

К слову, ранее, посещая Минский городской технопарк, белорусский президент назвал транспорт будущего и получил его в подарок.

Еще Александр Лукашенко поделился своим принципом, который непопулярен в избирательную кампанию: «Виноват Кухарев с Кочановой, или президент?».

Кроме этого, белорусский президент потребовал развивать производство электродвигателей в Беларуси.