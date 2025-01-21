«Я на автобусе не езжу, пусть люди пользуются». Лукашенко сказал отдать подаренный ему автобус МАЗ

Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время посещения Минского автозавода подарили автобус, сообщил телеграм-канал «ПУЛ Первого».
Подарочный сертификат на пригородный автобус МАЗ вместимостью 60 человек был подарен белорусскому лидеру от коллектива МАЗ. Однако забирать себе подарок глава республики отказался.
— Я на автобусе не езжу, пусть люди пользуются, — заметил он.
Лукашенко передарил подаренный ему автобус. Фото: БелТА.
Александр Лукашенко, поблагодарив МАЗ за подарок, сразу же поручил его передарить. Автобус будет передан социально-педагогическому центру с приютом Заводского района Минска. В составе центра — четыре структурных подразделения, в том числе детский социальный приют.
К слову, ранее, посещая Минский городской технопарк, белорусский президент назвал транспорт будущего и получил его в подарок.
Еще Александр Лукашенко поделился своим принципом, который непопулярен в избирательную кампанию: «Виноват Кухарев с Кочановой, или президент?».
Кроме этого, белорусский президент потребовал развивать производство электродвигателей в Беларуси.