138 дней разыскивают мужчину, бесследно пропавшего по дороге из Башкирии в Магнитогорск

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с 5 сентября, он пропал по пути из села Кага Белорецкого района в Магнитогорск. Приметы пропавшего: его рост — 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, седые волосы, голубые глаза и рыжие усы. Во что был одет — неизвестно.