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138 дней разыскивают мужчину, бесследно пропавшего по дороге из Башкирии в Магнитогорск

64-летний мужчина 4 месяца назад пропал по пути из Башкирии в Магнитогорск.

Источник: Комсомольская правда

Уже больше четырех месяцев разыскивают пропавшего 64-летнего Николая Романова. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с 5 сентября, он пропал по пути из села Кага Белорецкого района в Магнитогорск. Приметы пропавшего: его рост — 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, седые волосы, голубые глаза и рыжие усы. Во что был одет — неизвестно.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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