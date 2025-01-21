Проезд по Мытищинской хорде станет платным с 22 января

Всего на ней расположено 5 участков и действует система безбарьерной оплаты проезда. В ведомстве уточнили, что ознакомиться с тарифами и оплатить проезд можно через личный кабинет на сайте оператора скоростной дороги. Вместе с тем с 1 февраля горожанам станет доступна возможность оплаты по транспондеру.