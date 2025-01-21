В Омске из-за долгов по налогам арестовали счета «Тепловой компании»

Счета «Тепловой компании» заблокированы накануне из-за накопившихся долгов по налоговым начислениям. Это подтвердили в самой организации. Всего было заблокировано 9 счетов. Предприятие готово погасить текущую задолженность по налогам уже в феврале и решить ситуацию в свою пользу, несмотря на все финансовые трудности.
«Да, действительно счета арестованы. У нас имеется необходимый запас горюче-смазочных и расходных материалов, ремонтные бригады обеспечены инвентарем и техникой. В феврале текущая кредиторская задолженность будет погашена и счета разблокированы», — прокомментировали порталу «Город55» текущую финансовую ситуацию представители предприятия.
Добавим, что блокировка счетов — одна из самых крайних мер, которую используют налоговые органы. Известно, что к предприятию уже не раз высказывали финансовые претензии кредиторы, а само предприятие убыточно не первый год. По данным сервиса по проверке контрагентов СПАРК-Интерфакс, на компанию открыто 497 исполнительных производств на общую сумму более 400 миллионов рублей.
Несмотря на трудности, предприятие продолжает работу в штатном режиме, отмечают в компании. Администрация Омска планирует привлечь до 2030 года дополнительные финансы для реконструкции тепловых сетей.