В Омске из-за долгов по налогам арестовали счета «Тепловой компании»

Добавим, что блокировка счетов — одна из самых крайних мер, которую используют налоговые органы. Известно, что к предприятию уже не раз высказывали финансовые претензии кредиторы, а само предприятие убыточно не первый год. По данным сервиса по проверке контрагентов СПАРК-Интерфакс, на компанию открыто 497 исполнительных производств на общую сумму более 400 миллионов рублей.