Дженнифер Энистон пожалела Меган Маркл: «Обошлись дьявольски»

«Джен знает, каково это — быть на виду у публики и под пристальным вниманием, поэтому она испытывает огромное сочувствие к Меган и считает, что то, как с ней обошлись, просто дьявольски. В то же время она действительно впечатлена тем, какую Меган проявила ​​стойкость», — заявил инсайдер издания.