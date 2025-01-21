Восьмой казачий корпус откроют на Кубани

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с недавно назначенным главой департамента по делам казачества Краснодарского края Александром Татарыкиным. На встрече обсуждали вопросы развития казачества на Кубани.
Александр Тарарыкин сообщил, что в 2025 году в крае откроют восьмой казачий кадетский корпус, рассчитанный на 600 мест. Учебное заведение будет расположено в Динском районе. Пока же в регионе работают семь кадетских корпусов, около 5,5 тысячи классов и групп казачьей направленности.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко заявил о необходимости мотивировать кадетов к дальнейшей службе в рядах Вооруженных сил России.
Кроме того, Юрий Бурлачко обратил внимание на то, что перед департаментом казачества стоят задачи по обеспечению участия кубанского казачества в специальной военной операции, в охране общественного порядка и объектов социальной сферы.
Участники встречи сошлись в том, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев особую ставку делает на Союз казачьей молодежи Кубани — самое большое региональное казачье молодежное движение в стране. Из участников муниципальных отделений союза необходимо сформировать кадровый резерв.