Восьмой казачий корпус откроют на Кубани

Александр Тарарыкин сообщил, что в 2025 году в крае откроют восьмой казачий кадетский корпус, рассчитанный на 600 мест. Учебное заведение будет расположено в Динском районе. Пока же в регионе работают семь кадетских корпусов, около 5,5 тысячи классов и групп казачьей направленности.