В Самаре хотят ввести ограничения по регистрации иностранцев в квартирах

Инициатива предполагает, что для иностранцев ограничат площадь жилья, в котором может быть предоставлена регистрация. Согласно законопроекту, на одного прописанного человека с гражданством другой страны должно быть не меньше четверти от учетной нормы предоставления жилья, которая в каждом регионе своя.