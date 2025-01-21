В Самаре хотят ввести ограничения по регистрации иностранцев в квартирах

В Самаре предложили ограничить прописку иностранцев в квартирах. Такую инициативу рассмотрели на заседании комитета по законодательству, законности и правопорядку Самарской губернской думы 21 января.
Проект федерального закона разработали в главном управлении правового обеспечения аппарата СГД. Он предполагает внесение изменений в Жилищный кодекс и федеральный закон о миграционном учете иностранных граждан.
Инициатива предполагает, что для иностранцев ограничат площадь жилья, в котором может быть предоставлена регистрация. Согласно законопроекту, на одного прописанного человека с гражданством другой страны должно быть не меньше четверти от учетной нормы предоставления жилья, которая в каждом регионе своя.
По итогам заседания комитета приняли решение направить законопроект в Совет законодателей, чтобы получить экспертное заключение.