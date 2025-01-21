Больше половины туристов в Казани бронируют квартиры, а не отели

Одной из причин роста цен в гостиницах является нехватка качественных номеров, отметил господин Иванов. Средняя стоимость за ночь в отеле с 3−4 звездами в Казани в прошлом году составила 8746 тыс.руб, в то время, как в Москве переночевать в гостинице такого же уровня в 2024 году стоило примерно 9559 тыс. руб.