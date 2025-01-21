Больше половины туристов в Казани бронируют квартиры, а не отели

«Это количество продолжает расти. После новогодних каникул призываю руководителей гостиниц в этом году повернуться лицом к туроператорам и активно работать по блокам номеров, чтобы не снижалась загруженность по итогам года», — сказал он.
Одной из причин роста цен в гостиницах является нехватка качественных номеров, отметил господин Иванов. Средняя стоимость за ночь в отеле с 3−4 звездами в Казани в прошлом году составила 8746 тыс.руб, в то время, как в Москве переночевать в гостинице такого же уровня в 2024 году стоило примерно 9559 тыс. руб.
С 1 января 2025 года в Казани, Болгаре, Азнакаево, Зеленодольске, Елабуге и девяти сельских поселениях Татарстана ввели туристический налог. Он составит 1% и будет ежегодно увеличиваться на 1% до 2029 года. Минимальная сумма сбора составляет 100 ₽ за сутки.