Среднеобластной показатель COVID-19 превышен в 13 местах Самарской области

Стало известно, какая сейчас в Самарской области ситуация по заболеваемости COVID-19. По данным на 20 января 2025 года, число случаев коронавируса уменьшилось. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Самарской области.
— По итогам 3 недели в регионе показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 12,3. Это на 17,8% ниже, чем на прошлой неделе, — рассказали в пресс-службе.
Среднеобластной показатель превышен на 13 административных территориях. Наибольшая заболеваемость в Отрадном, Безенчукском и Сызранском районе. По данным портала стопкоронавирус.рф, с 13 по 19 января в регионе обнаружили 388 больных.
Показатель числа выздоровевших больше количества заболевших. Так, победить болезнь и излечиться удалось 406 жителям региона. За семь дней госпитализировали в медицинские учреждения 17 человек, двое пациентов скончались от коронавируса.