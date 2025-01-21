Иркутская область будет развивать сотрудничество еще с двумя провинциями Китая

Иркутская область планирует развивать сотрудничество еще с двумя провинциями Китайской Народной Республики. Как стало известно КП-Иркутск, речь идет о Сычуань и Шэньси.
Необходимо отметить, что в прошлом 2024 году отношения России и Китая значительно развились. Для достижения еще больших результатов необходимо и межрегиональное сотрудничество, которое поможет углубить отношения партнерства и взаимодействия. Отметим, Китай занимает первое место среди ведущих торговых партнеров Приангарья с долей 79%.
В новом году планируется продолжить работу по развитию деловых контактов. Так в июле в Иркутске проведут 18 Трехсторонний торгово-промышленный международный форум России, Китая и Монголии. Это даст возможность обсудить качество проделанной работы и наладить новые связи.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что хирурги спасли подростка с взорвавшимся в груди фейерверком в Иркутске.