Иркутская область будет развивать сотрудничество еще с двумя провинциями Китая

Необходимо отметить, что в прошлом 2024 году отношения России и Китая значительно развились. Для достижения еще больших результатов необходимо и межрегиональное сотрудничество, которое поможет углубить отношения партнерства и взаимодействия. Отметим, Китай занимает первое место среди ведущих торговых партнеров Приангарья с долей 79%.