В двух районах Омской области ввели карантин из-за опасных заболеваний

Причиной стали опасные заболевания животных — трихинеллёз и инфекционная анемия лошадей. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Трихинеллёз и инфекционная анемия представляют угрозу не только для животных, но и для сельскохозяйственной отрасли региона. Чтобы избежать дальнейшего распространения заболеваний, важно соблюдать ограничительные меры.
Зараженное трихинеллезом животное нашли в охотничьих угодьях «Бутурлинское» Называевского района. В Омском районе выявили случай инфекционной анемии лошадей в поселке Иртышский.