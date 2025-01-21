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В двух районах Омской области ввели карантин из-за опасных заболеваний

Главное управление ветеринарии Омской области ввело карантин в двух муниципальных районах региона.

Причиной стали опасные заболевания животных — трихинеллёз и инфекционная анемия лошадей. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Трихинеллёз и инфекционная анемия представляют угрозу не только для животных, но и для сельскохозяйственной отрасли региона. Чтобы избежать дальнейшего распространения заболеваний, важно соблюдать ограничительные меры.

Зараженное трихинеллезом животное нашли в охотничьих угодьях «Бутурлинское» Называевского района. В Омском районе выявили случай инфекционной анемии лошадей в поселке Иртышский.

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