Открытие российских физиков улучшит работу приборов для извлечения клеток из крови

«Боковая сила отдачи похожа на хождение под парусом. На лодку сбоку налетает ветер, а она движется под некоторым углом по направлению ветра, так как он раздувает паруса. В открытом нами эффекте частицу наверх толкает не ветер, а акустическая волна из динамика. Но при этом боковая сила отдачи заставляет объект не только подниматься, но и закручиваться. Чтобы сделать движение частицы стабильным, мы выяснили, при каких условиях на нее не действует крутящий момент, и она поднимается под постоянным углом наклона», — пояснил Петров, чьи слова приводит пресс-служба вуза.