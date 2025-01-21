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Десятки тысяч жителей Молдовы испытывают недомогание: Магнитная буря опять обрушилась на Землю — сколько она продлится

К полудню, 21 января, метеозависимые люди могут столкнуться с ухудшением самочувствия.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 21 января, днём ожидается повышение геомагнитной активности. К полудню показатели достигнут 4−5 баллов. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По предварительным прогнозам, магнитные бури силой 5 баллов могут бушевать на Земле 24, 25 и 26 января.

Наиболее распространённые симптомы при магнитных колебаниях — это упадок сил, головная боль, дискомфорт в суставах, бессонница, скачки артериального давления и повышенная тревожность. Врачи рекомендуют в этот период избегать перегрузок, не зацикливаться на стрессах и придерживаться принципов здорового образа жизни.

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