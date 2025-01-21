Десятки тысяч жителей Молдовы испытывают недомогание: Магнитная буря опять обрушилась на Землю — сколько она продлится

Наиболее распространённые симптомы при магнитных колебаниях — это упадок сил, головная боль, дискомфорт в суставах, бессонница, скачки артериального давления и повышенная тревожность. Врачи рекомендуют в этот период избегать перегрузок, не зацикливаться на стрессах и придерживаться принципов здорового образа жизни.