На Солнце произошла сильная вспышка

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Мощная вспышка класса М зарегистрирована на Солнце во вторник, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«21 января в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3967 (S17E23) в 13:39 мск зарегистрирована вспышка М3.3 продолжительностью 48 минут», — говорится в сообщении.
Согласно информации на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, на Солнце есть два активных центра высшего уровня (3961 и 3964) — оба находятся в зоне влияния на Землю, но вспышек пока не производят.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.