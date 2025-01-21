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Лукашенко назвал домыслами ограничение интернета во время выборов

Лукашенко ответил на домыслы об ограничении интернета в избирательную кампанию.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал домыслы об ограничении интернета во время выборов, передает БелТА.

Лукашенко заявил о своей решимости принять все необходимые меры, если это коснется безопасности и сохранения государства. Добавив, что сейчас в этом такой необходимости нет.

И здесь же президент Беларуси сказал, что особенно многие очумевшие из-за границы пописывают, что в Беларуси якобы перед выборами и в выборы хотят «закрыть интернет». А также рассказал, что поручил не делать этого без своего ведома.

— Я начинаю обзванивать ответственных лиц, членов правительства: «Ребята, вы, может, где-то чего-то там языком ляпнули?» — «Нет. Мы не имеем права». Я говорю: «Смотрите, без моего ведома этого не делайте», — ответил глава страны на домыслы.

Резюмируя, Лукашенко сказал, что, вообще, власти никогда не думали о том, чтобы запретить интернета. И добавил, что 50% сети, а может и больше полезны.

Ранее, белорусский президент рассказывал о своем решении отключить интернет в 2020 году и предостерег от повторения: «Если повторится, отключим вообще».

Также Александр Лукашенко сказал отдать подаренный ему автобус МАЗ: «Я на автобусе не езжу, пусть люди пользуются».

Еще глава Беларуси поделился своим принципом, который непопулярен в избирательную кампанию: «Виноват Кухарев с Кочановой, или президент?».