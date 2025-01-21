Введенные из-за непогоды ограничения на трассе в Башкирии сняли

Сегодня днем, 21 января, в Башкирии сняли ограничения для транспорта на трассе Уфа-Инзер-Белорецк. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Ограничительные меры для грузовиков и пассажирского транспорта были введены сегодня утром из-за непогоды на участке дороги с 67 по 222 километр (Архангельский и Белорецкий районы).
С 15:00 ограничения были сняты.
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