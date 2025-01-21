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Введенные из-за непогоды ограничения на трассе в Башкирии сняли

На трассе Уфа-Инзер-Белорецк сняли ограничения для транспорта.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 21 января, в Башкирии сняли ограничения для транспорта на трассе Уфа-Инзер-Белорецк. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Ограничительные меры для грузовиков и пассажирского транспорта были введены сегодня утром из-за непогоды на участке дороги с 67 по 222 километр (Архангельский и Белорецкий районы).

С 15:00 ограничения были сняты.

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