В Омске введен запрет на размещение «наливаек» в жилых домах

«Мы этот вопрос прорабатывали с 2018 года и с Заксобранием, и с правительством Омской области. И вот наконец-то изменения были приняты. И еще одна норма касается магазинов, переделанных под общепит. Они не смогут торговать позже 22 часов. По выявлению нарушителей будут проводиться рейды», — прокомментировал новшества председатель комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка Юрий Козловский.