В Омске введен запрет на размещение «наливаек» в жилых домах

Депутаты Омского горсовета рассмотрели вопрос о контроле над работой «наливаек». Принято решение о полном запрете точек по продаже алкоголя в жилых домах с 1 марта 2025 года. Также такие киоски нельзя будет поставить ближе, чем на расстоянии 15-ти метров от жилого объекта.
Депутаты горсовета отметили, что они действуют в полном соответствии с изменениями в федеральный закон, которые были приняты 14 февраля 2024 г. Согласно документу, каждый регион вправе устанавливать свои нормы к работе таких точек по продаже алкоголя.
«Мы этот вопрос прорабатывали с 2018 года и с Заксобранием, и с правительством Омской области. И вот наконец-то изменения были приняты. И еще одна норма касается магазинов, переделанных под общепит. Они не смогут торговать позже 22 часов. По выявлению нарушителей будут проводиться рейды», — прокомментировал новшества председатель комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка Юрий Козловский.
Есть и другие особенности обновленных правил работы пунктов по продаже алкоголя. Точка общепита может быть открыта в отдалении более 15 метров при соблюдении еще одного условия. Площадь предприятия общественного питания должна быть не меньше 50 квадратных метров. Также вводятся ограничения в режим работы, они должны быть закрыты в 22 часа.