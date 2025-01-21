ЖК «Салават Купере», сквер Молодежный: Минкульт РТ назвал места новых памятников

«Бюст Махмута Гареева планируется установить в ЖК “Салават Купере”, на территории многопрофильного лицея № 188. Здесь есть музейный мемориальный уголок и базируется отряд “Юнармии” имени Гареева. Бюст Героя России Дамира Гилемханова появится на территории школы № 42, которая носит его имя. Памятник Фатиху Кариму будет установлен в сквере “Молодежный” по улице Декабристов», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.