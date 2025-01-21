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ЖК «Салават Купере», сквер Молодежный: Минкульт РТ назвал места новых памятников

В 2025 году планируется установить несколько памятников патриотической направленности, сообщила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на итоговом расширенном заседании коллегии ведомства.

Источник: ИА Татар-информ

Среди тех, память о ком намерены увековечить, чиновница назвала поэта-фронтовика Фатиха Карима, генерала армии Махмута Гареева, участника специальной военной операции, Героя России Дамира Гилемханова и Героя Советского Союза Георгия Мосолова.

Как уточнили в Министерстве культуры РТ в ответ на запрос «Татар-информа», эскизы монументов уже готовы, но модели готовы не все. Мемориальные объекты будут установлены в Казани.

«Бюст Махмута Гареева планируется установить в ЖК “Салават Купере”, на территории многопрофильного лицея № 188. Здесь есть музейный мемориальный уголок и базируется отряд “Юнармии” имени Гареева. Бюст Героя России Дамира Гилемханова появится на территории школы № 42, которая носит его имя. Памятник Фатиху Кариму будет установлен в сквере “Молодежный” по улице Декабристов», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Кроме того, на здании лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета появится мемориальная доска в честь Героя Советского Союза Георгия Мосолова.

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