ЖК «Салават Купере», сквер Молодежный: Минкульт РТ назвал места новых памятников

Среди тех, память о ком намерены увековечить, чиновница назвала поэта-фронтовика Фатиха Карима, генерала армии Махмута Гареева, участника специальной военной операции, Героя России Дамира Гилемханова и Героя Советского Союза Георгия Мосолова.
Как уточнили в Министерстве культуры РТ в ответ на запрос «Татар-информа», эскизы монументов уже готовы, но модели готовы не все. Мемориальные объекты будут установлены в Казани.
«Бюст Махмута Гареева планируется установить в ЖК “Салават Купере”, на территории многопрофильного лицея № 188. Здесь есть музейный мемориальный уголок и базируется отряд “Юнармии” имени Гареева. Бюст Героя России Дамира Гилемханова появится на территории школы № 42, которая носит его имя. Памятник Фатиху Кариму будет установлен в сквере “Молодежный” по улице Декабристов», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
Кроме того, на здании лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета появится мемориальная доска в честь Героя Советского Союза Георгия Мосолова.