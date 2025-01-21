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На Крещение ушел из жизни принявший монашество атаман из Ростовской области

В Ростове похоронят принявшего монашество казака Евгения Калиту.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону состоятся похороны Евгения Калиты — донского атамана, который в прошлом году стал монахом Иларионом. Об этом со ссылкой на соцсети сообщает портал 1rnd.ru.

По неподтвержденной информации, около 10 лет мужчина боролся с серьезным заболеванием, и в середине 2024 года, предчувствуя уход из жизни, он принял монашество.

Смерть произошла на Крещение. Где именно это случилось, неизвестно, в казачьих сообществах называют Абхазию и Дальний Восток. Точно говорят только о месте и времени отпевания, оно состоится в Иверском монастыре в Ростовской области.

Добавим, Евгений Калита ранее руководил одним из казачьих обществ на Дону. Предположительно, в последние годы он жил в Абхазии.