На Крещение ушел из жизни принявший монашество атаман из Ростовской области

В Ростове-на-Дону состоятся похороны Евгения Калиты — донского атамана, который в прошлом году стал монахом Иларионом. Об этом со ссылкой на соцсети сообщает портал 1rnd.ru.
По неподтвержденной информации, около 10 лет мужчина боролся с серьезным заболеванием, и в середине 2024 года, предчувствуя уход из жизни, он принял монашество.
Смерть произошла на Крещение. Где именно это случилось, неизвестно, в казачьих сообществах называют Абхазию и Дальний Восток. Точно говорят только о месте и времени отпевания, оно состоится в Иверском монастыре в Ростовской области.
Добавим, Евгений Калита ранее руководил одним из казачьих обществ на Дону. Предположительно, в последние годы он жил в Абхазии.