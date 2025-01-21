В Крыму изучают варианты возобновления подачи днепровской воды

«У нас в России есть масса регионов, которые могут себе позволить выращивать качественное мясо намного дешевле. Любое производство упирается в себестоимость. Если мы произведем говядину за 1000 рублей, а где-нибудь в Липецкой или Воронежской областях ее производят за 500 рублей, то, наверное, не стоит этим заниматься».