В Крыму изучают варианты возобновления подачи днепровской воды

«Есть обводные каналы, которые могут так или иначе питать систему Северо-Крымского канала. Она была построена людьми далеко не глупыми и имеет массу альтернативных решений. Мы отдельно проговариваем их со специалистами, в этом направлении ведется реальная работа», — сказал руководитель ведомства.
По словам министра, нехватка воды научила аграриев рачительно использовать этот ресурс, переводя сады и виноградники на капельное орошение и вкладывая средства в строительство прудов-накопителей.
В то же время именно из-за дефицита воды в Крыму нерентабельно строить большие хозяйства по выращиванию мясных пород крупного рогатого скота, которому постоянно требуются сочные корма.
«У нас в России есть масса регионов, которые могут себе позволить выращивать качественное мясо намного дешевле. Любое производство упирается в себестоимость. Если мы произведем говядину за 1000 рублей, а где-нибудь в Липецкой или Воронежской областях ее производят за 500 рублей, то, наверное, не стоит этим заниматься».
По мнению главы минсельхоза РК, в Крыму в отрасли животноводства необходимо сосредоточиться на таких ключевых для региона направлениях как молочное скотоводство и производство куриного яйца.
«Увеличение производства молока и яйца — принципиальные и крайне важные направления в обеспечении нашей продовольственной безопасности, и они не требуют так много воды, как мясное животноводство», — подчеркнул он.
Плотина Каховской гидроэлектростанции была разрушена в июне 2023 года. В результате уничтожены 318,6 га посевов и погибли более 12,3 тысяч животных из подсобных хозяйств. Воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра.
Разрушение Каховской ГЭС привело к прекращению поступления днепровской воды в Крым и обмелению Северо-Крымского канала.
По данным властей Крыма, несмотря на эту ситуацию, мероприятия по мелиорации проводятся. В 2024 году площадь орошаемых земель составила 20,5 тысяч гектаров, объем водоподачи на полив — свыше 57 млн кубометров.
Также в рамках государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя ведется строительство тракта водоподачи от Нежинского, Новогригорьевского и Просторненского подземных водозаборов до Феодосии и Керчи.