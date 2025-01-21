Москва улучшила законодательство в сфере охраны и развития зеленого фонда

Согласно новым нормам, все зеленые насаждения играют важную роль. Речь не только об особо охраняемых природных территориях, к которым всегда было повышенное внимание, но и к паркам, скверам, бульварам, которые являются доступными местами отдыха для москвичей и гостей столицы, украшением города. За счет этих пространств формируется комфортная городская среда. Новый подход, закрепленный законодательно, предполагает, что даже дворы и временное озеленение следует принимать во внимание, когда речь идет об озеленении. С учетом этого нового системного подхода площадь зеленого фонда под защитой города может вырасти в пять раз — с 20 тыс. га до порядка 100 тыс. га.