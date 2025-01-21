Нуждается в медпомощи: 46-летнего уфимца не могут отыскать уже почти пять месяцев

В Уфе разыскивают 46-летнего Рустема Галиуллина. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с конца минувшего лета — 31 августа. Приметы пропавшего: его рост — 170 сантиметров, у него плотное телосложение, черные с проседью волосы и карие глаза. Был одет в темно-синюю куртку, светло-бежевые брюки и серые мокасины.
— Нуждается в медицинской помощи, — утверждается в ориентировке.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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