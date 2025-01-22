Кроссворд на 22 января 2025

2. Байрон принял решение об участии в греческом освободительном движении. Он организовал и финансировал экспедицию, закупив корабль, провизию и оружие, а также наняв отряд солдат. 14 июля 1823 года Байрон отбыл в Грецию, где столкнулся с организационными трудностями и противоречиями среди руководителей восстания. Байрон принял решение о продаже своего имущества в Англии и передаче средств на нужды повстанцев. Его усилия по объединению различных повстанческих групп были важным фактором в борьбе за независимость Греции.