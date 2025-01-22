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Кроссворд на 22 января 2025

Сегодня, 22 января, мы отмечаем день рождения английского поэта лорда Байрона. Предлагаем вам проверить свои знания о его творчестве и жизни с помощью нашего кроссворда.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Интересные факты об английском поэте-романтике:

1. Критическая статья на «Часы досуга» была опубликована в «Эдинбургском Обозрении» через год после выхода сборника. За этот период Байрон создал ряд новых произведений. Считается, что более ранняя публикация критики могла бы негативно повлиять на его дальнейшую поэтическую деятельность. В ответ на критику, Байрон написал и опубликовал сатиру «Английские барды и шотландские критики» весной 1809 года, которая имела значительный успех.

2. Байрон принял решение об участии в греческом освободительном движении. Он организовал и финансировал экспедицию, закупив корабль, провизию и оружие, а также наняв отряд солдат. 14 июля 1823 года Байрон отбыл в Грецию, где столкнулся с организационными трудностями и противоречиями среди руководителей восстания. Байрон принял решение о продаже своего имущества в Англии и передаче средств на нужды повстанцев. Его усилия по объединению различных повстанческих групп были важным фактором в борьбе за независимость Греции.

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